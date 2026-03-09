Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Цена нефти Brent превысила $118 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    09 марта, 2026
    08:12
    Цена нефти Brent превысила $118 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель впервые с 29 июня 2022 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По данным на 08:12 по бакинскому времени, стоимость нефти достигла $115,33 за баррель, увеличившись на 23,21%.

    К 08:16 цена ускорила рост и превысила $117 за баррель впервые с 17 июня 2022 года, поднявшись до $117,16 (+26,4%).

    По состоянию на 08:20 нефть торговалась на уровне $118,73 за баррель (+28,09%).

    К 08:25 по бакинскому времени рост замедлился, и цена составила $116,36 за баррель (+25,54%).

    Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $102 за баррель впервые с 30 августа 2022 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По данным на 02:00 по бакинскому времени, стоимость нефти росла на 9,46% и достигла $102,15 за баррель.

    К 02:07 по бакинскому времени цена ускорила рост и находилась на уровне $102,66 за баррель (+10%).

    "Brent" neftin qiyməti 118 dolları ötüb - YENİLƏNİB
    Brent crude tops $117 amid surge, highest since June 2022
