Цена нефти Brent превысила $118 за баррель - ОБНОВЛЕНО

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель впервые с 29 июня 2022 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 08:12 по бакинскому времени, стоимость нефти достигла $115,33 за баррель, увеличившись на 23,21%.

К 08:16 цена ускорила рост и превысила $117 за баррель впервые с 17 июня 2022 года, поднявшись до $117,16 (+26,4%).

По состоянию на 08:20 нефть торговалась на уровне $118,73 за баррель (+28,09%).

К 08:25 по бакинскому времени рост замедлился, и цена составила $116,36 за баррель (+25,54%).

