Фархад Гаджиев: Работы по реконструкции стадиона в Ханкенди на стадии завершения

Работы по реконструкции стадиона в Ханкенди находятся на стадии завершения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на 31-й Азербайджанской международной строительной выставке Baku Build и 6-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Garabagh.

По его словам, министерство осуществляет строительство четырех крупных спортивных сооружений на освобожденных территориях: "Сюда входит исторический "Стадион Имарет" в Агдаме, а стадион в Ханкенди уже близится к завершению".

Ф. Гаджиев отметил, что министерство в настоящее время также занимается строительством крупных спортивных комплексов в Физули и Зангилане: "Я верю, что после ввода в эксплуатацию этих спортивных сооружений наша молодежь будет активно ими пользоваться. Эти проекты внесут большой вклад в оживление спортивной жизни региона и эффективный досуг молодежи".