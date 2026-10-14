Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Фархад Гаджиев: Работы по реконструкции стадиона в Ханкенди на стадии завершения

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 13:02
    Фархад Гаджиев: Работы по реконструкции стадиона в Ханкенди на стадии завершения

    Работы по реконструкции стадиона в Ханкенди находятся на стадии завершения.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на 31-й Азербайджанской международной строительной выставке Baku Build и 6-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Garabagh.

    По его словам, министерство осуществляет строительство четырех крупных спортивных сооружений на освобожденных территориях: "Сюда входит исторический "Стадион Имарет" в Агдаме, а стадион в Ханкенди уже близится к завершению".

    Ф. Гаджиев отметил, что министерство в настоящее время также занимается строительством крупных спортивных комплексов в Физули и Зангилане: "Я верю, что после ввода в эксплуатацию этих спортивных сооружений наша молодежь будет активно ими пользоваться. Эти проекты внесут большой вклад в оживление спортивной жизни региона и эффективный досуг молодежи".

    Фархад Гаджиев Спортивная инфраструктура Ханкенди
    Nazir müavini: "Xankəndidəki stadionun yenidənqurma işləri tamamlanmaq üzrədir"
    Deputy Minister: Reconstruction of Khankandi Stadium nearing completion
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    Лента новостей