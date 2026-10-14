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    Nazir müavini: "Xankəndidəki stadionun yenidənqurma işləri tamamlanmaq üzrədir"

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2026
    • 12:34
    Nazir müavini: Xankəndidəki stadionun yenidənqurma işləri tamamlanmaq üzrədir

    Xankəndidəki stadionun yenidənqurma işləri bitmək üzrədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman nazirinin müavini Fərhad Hacıyev Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi "Baku Build" və 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı Sərgisində ("Rebuild Garabagh – 2026") bildirib.

    Onun sözlərinə görə, nazirlik işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dörd iri idman obyektinin tikintisini reallaşdırır: "Bura Ağdamdakı məşhur "İmarət stadionu" da aiddir, Xankəndidəki stadion isə hazırda tamamlanma ərəfəsindədir. Hələ 2023-cü ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə həmin stadionda bir futbol matçı baş tutub - "Qarabağ" komandası Mərkəzi Ordu İdman Klubunun komandası ilə qarşılaşıb. Lakin indi həmin stadion bütünlüklə yenidən qurulur".

    F. Hacıyev qeyd edib ki, nazirlik paralel olaraq Füzuli və Zəngilanda böyük idman komplekslərinin tikintisi üzərində çalışır: "Əminəm ki, bu idman obyektləri istismara verildikdən sonra gənclərimiz onlardan fəal şəkildə bəhrələnəcəklər. Necə deyərlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bu layihələr bölgənin idman həyatının canlanmasına və gənclərin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verəcək".

    Fərhad Hacıyev Rebuild Garabagh 2026 Baku Build Xankəndi
    Фархад Гаджиев: Работы по реконструкции стадиона в Ханкенди на стадии завершения
    Deputy Minister: Reconstruction of Khankandi Stadium nearing completion
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