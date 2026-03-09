İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    SEPAH Müctəba Xameneiyə sədaqət andı içib

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 03:34
    SEPAH Müctəba Xameneiyə sədaqət andı içib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH, İran Silahlı Qüvvələrinin elit bölməsi) İslam Respublikasının yeni Ali Lideri Müctəba Xameneiyə sədaqət andı içib və onun göstərişlərinə əməl etməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə SEPAH-ın Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bəyanat İranın Dövlət Televiziyası tərəfindən yayılıb.

    "Mühafizəçilər korpusu sadiq əsgər və hakimiyyətin güclü dayağı olaraq, rəhbərlik üzrə hörmətli Ekspert Şurasının seçimini dəstəkləyərək, cənab Ayətullah Seyid Müctəba Xameneinin ilahi göstərişlərinə tam tabe olmağa və fədakarlıqla əməl etməyə hazırdır", - bəyanatda deyilir.

    İran İslam Respublikasının Ekspertlər Şurası Müctəba Xameneini İslam Respublikasının yeni Ali rəhbəri seçib.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək, genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başladığını açıqlayıb. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.

    İslam Respublikasının Ali rəhbəri Əli Xamenei fevralın 28-də İrana zərbələr zamanı öldürülüb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Müctəba Xamenei
    КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи

    Son xəbərlər

    04:23
    Foto

    ABŞ-də fəaliyyət göstərən azərbaycanlı qadınlar forum keçirib

    Diaspor
    04:03

    "Brent" neftin qiyməti ötən ilin avqustundan ilk dəfə 102 dolları keçib

    Energetika
    03:34

    SEPAH Müctəba Xameneiyə sədaqət andı içib

    Region
    03:07

    Bəhreyn İrandan atılan 95 raket və 164 dronu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    02:45

    ABŞ İrana qarşı əməliyyata görə strateji neft ehtiyatından istifadə edə bilər

    Digər ölkələr
    02:19

    İsrail Tehranda SEPAH-ın HHQ qərargahına zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    01:56

    ABŞ naziri: Hərbçilərimiz Hörmüz boğazında tankerləri qoruya bilər

    Digər ölkələr
    01:42

    ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatda öldürülən hərbçilərinin sayı yeddiyə çatıb

    Digər ölkələr
    01:19

    İranın yeni Ali rəhbəri seçilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti