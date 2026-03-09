İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 11:36
    Bəhreynin Bapco Energies şirkəti fors-major elan edib

    Bəhreynin "Bapco Energies" öz fəaliyyətinə mane olan fors-major vəziyyəti elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" Bəhreyn mətbuatına istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, şirkət bu bəyanatı İranın yaxın günlərdə "Bapco" neft emalı zavoduna hücumundan sonra verib.

    Xatırladaq ki, fors-major hal tədarük sahəsindəki öhdəliklərin tərəflərdən asılı olmayan səbəblərdən icra edilə bilmədiyi hallarda müvafiq tərəfi məsuliyyətdən azad edən hüquqi mexanizmdir.

    "Bapco" Bəhreynin başlıca neft emalı müəssisəsi və ölkənin enerji sahəsinin strateji əhəmiyyətli obyekti hesab olunur.

    Бахрейнская Bapco Energies объявила о "форс-мажоре"
    Bahrain's Bapco Energies declares force majeure

