İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev: 2023-cü il Azərbaycan üçün əlamətdar il olub

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 12:28
    İlham Əliyev: 2023-cü il Azərbaycan üçün əlamətdar il olub

    2023-cü il Azərbaycan üçün əlamətdar il oldu, bir sutkadan az müddət ərzində ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və separatizmə son qoyduq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə çıxışı zamanı deyib.

    "Bir sutkadan az müddətdə Ermənistanın Qarabağdakı işğalçı ordusu tamamilə darmadağın edildi. Azərbaycan öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam bərpa edərək separatçılığa son qoydu", - İlham Əliyev bildirib.

    İlham Əliyev işğal dövründə Azərbaycanın ünvanına səslənən təhdidləri də xatırladıb.

    "Tanklarda gəlib Bakını işğal edəcəklərini və burada çay içəcəklərini söyləyərək bizi hədələyənlər bu gün Azərbaycan çayını bizim həbsxanalarımızda içirlər. Onların tankları isə Hərbi Qənimətlər Parkında nümayiş edirilir", - o bildirib.

    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Ильхам Алиев назвал 2023 год знаковым для Азербайджана
    Ilham Aliyev: 2023 became a landmark year for Azerbaijan
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