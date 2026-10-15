Ильхам Алиев назвал 2023 год знаковым для Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал 2023 год знаковым для страны, подчеркнув, что менее чем за сутки страна восстановила свою территориальную целостность и положила конец сепаратизму.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил, выступая на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Менее чем за сутки оккупационная армия Армении в Карабахе была полностью разгромлена. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, положив конец сепаратизму", - сказал Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев напомнил и об угрозах в адрес Азербайджана, звучавших в период оккупации.

"Те, кто угрожал нам, заявляя, что приедет на танках, оккупирует Баку и будет пить здесь чай, сегодня пьют азербайджанский чай в наших тюрьмах. Их танки выставлены в Парке военных трофеев", - сказал он.