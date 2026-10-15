Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ильхам Алиев назвал 2023 год знаковым для Азербайджана

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:15
    Ильхам Алиев назвал 2023 год знаковым для Азербайджана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал 2023 год знаковым для страны, подчеркнув, что менее чем за сутки страна восстановила свою территориальную целостность и положила конец сепаратизму.

    Как сообщает Report, об этом глава государства заявил, выступая на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Менее чем за сутки оккупационная армия Армении в Карабахе была полностью разгромлена. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, положив конец сепаратизму", - сказал Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев напомнил и об угрозах в адрес Азербайджана, звучавших в период оккупации.

    "Те, кто угрожал нам, заявляя, что приедет на танках, оккупирует Баку и будет пить здесь чай, сегодня пьют азербайджанский чай в наших тюрьмах. Их танки выставлены в Парке военных трофеев", - сказал он.

    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    İlham Əliyev: 2023-cü il Azərbaycan üçün əlamətdar il olub
    Ilham Aliyev: 2023 became a landmark year for Azerbaijan
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