    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 11:16
    Бахрейнская Bapco Energies объявила о форс-мажоре

    Бахрейнская компания Bapco Energies объявила о форс-мажорных обстоятельствах, препятствующих работе.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на бахрейнские СМИ.

    Отмечается, что такое заявление компания сделала после недавнего удара Ирана по нефтеперерабатывающему заводу Bapco.

    Al-Jazeera отмечает, что объявление "форс-мажора" освобождает сторону от ответственности, если невыполнение обязательств по поставке произошло по независящим от них причинам.

    НПЗ Bapco является главным нефтеперерабатывающим заводом Бахрейна и ключевым объектом энергетического сектора страны.

