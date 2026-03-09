Бахрейнская Bapco Energies объявила о "форс-мажоре"
- 09 марта, 2026
- 11:16
Бахрейнская компания Bapco Energies объявила о форс-мажорных обстоятельствах, препятствующих работе.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на бахрейнские СМИ.
Отмечается, что такое заявление компания сделала после недавнего удара Ирана по нефтеперерабатывающему заводу Bapco.
Al-Jazeera отмечает, что объявление "форс-мажора" освобождает сторону от ответственности, если невыполнение обязательств по поставке произошло по независящим от них причинам.
НПЗ Bapco является главным нефтеперерабатывающим заводом Бахрейна и ключевым объектом энергетического сектора страны.
