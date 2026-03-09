İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 1255 nəfər ölüb, 12 mindən çox insan yaralanıb
Region
- 09 mart, 2026
- 11:56
İranda fevralın 28-dən ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 1255 nəfər ölüb, 12 mindən çox insan yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın səhiyyə nazirinin müavini Əli Cəfərian "Al-Jazeera" telekanalına müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, zərbələr nəticəsində həmçinin 11 tibb işçisi ölüb, 55-i yaralanıb.
