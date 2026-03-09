Али Джафариан: В Иране в результате ударов США и Израиля с 28 февраля погибли 1255 человек
- 09 марта, 2026
- 11:50
В Иране с 28 февраля в результате ударов США и Израиля погибли 1255 человек, еще свыше 12 тыс. человек получили ранения.
Как сообщает Report об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ирана Али Джафариан в интервью телеканалу Аль-Джазира.
По его словам, в результате ударов погибли 11 медицинских работников, еще 55 человек получили ранения.
