    • 09 марта, 2026
    • 11:50
    Али Джафариан: В Иране в результате ударов США и Израиля с 28 февраля погибли 1255 человек

    В Иране с 28 февраля в результате ударов США и Израиля погибли 1255 человек, еще свыше 12 тыс. человек получили ранения.

    Как сообщает Report об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ирана Али Джафариан в интервью телеканалу Аль-Джазира.

    По его словам, в результате ударов погибли 11 медицинских работников, еще 55 человек получили ранения.

