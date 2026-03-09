İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Masallıda avtomobil hasara çırpılıb, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 09 mart, 2026
    • 11:41
    Masallıda avtomobil hasara çırpılıb, ölən və xəsarət alan var

    Masallı rayonunda avtomobilin daş hasara çırpılması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə xəsarət alıb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə ötən gecə rayonun Mahmudavar kəndlərində baş verib.

    Masallı rayon sakini, 2005-ci il təvəllüdlü Orxan Zamanov idarə etdiyi "Mercedes" markalı nəqliyyat vasitəsi idarəetmənin itirilməsi səbəbindən yolun kənarındakı daş hasara çırpılıb.

    Qəza nəticəsində O.Zamanov hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Masallı Avtomobil qəzası hadisə Xəsarət
    В Масаллы водитель погиб, врезавшись в каменный забор

