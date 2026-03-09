В Масаллы водитель погиб, врезавшись в каменный забор

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Происшествия
    • 09 марта, 2026
    • 12:24
    В Масаллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает южное бюро Report, авария произошла минувшей ночью в селе Махмудавар.

    Житель района Орхан Заманов (2005 г.р.) на автомобиле марки Mercedes врезался в каменный забор на обочине дороги.

    В результате ДТП водитель погиб на месте. Пассажир автомобиля с различными травмами был госпитализирован в Центральную районную больницу.

    По факту проводится расследование.

