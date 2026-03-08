İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Türkiyə Şimali Kiprə 6 ədəd F-16 təyyarəsi yerləşdirəcək

    Region
    • 08 mart, 2026
    • 22:20
    Türkiyə Şimali Kiprə 6 ədəd F-16 təyyarəsi yerləşdirəcək

    Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) Mülki Aviasiya Departamentinin direktoru Aşkın Meşeli Türkiyənin sabah səhər ŞKTR-yə 6 ədəd F-16 qırıcı təyyarəsi göndərəcəyini bildirib.

    Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

    A.Meşeli təyyarələrin təhlükəsizlik məqsədilə göndərildiyini və yerləşdirilmənin mülki uçuşlara təsir etməyəcəyini bildirib.

    Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindəki mənbələr son hadisələri nəzərə alaraq, dünən ŞKTR-nin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün adaya F-16 qırıcı təyyarələrinin yerləşdirilməsinin nəzərdən keçirildiyini bildiriblər.

    F-16 qırıcıları Türkiyə Şimali Kipr Türk Respublikası
    Турция направит шесть истребителей F-16 на север Кипра

