İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Türkiyə Şimali Kiprə "F-16" göndərilməsini müzakirə edir

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 17:07
    Türkiyə Şimali Kiprə F-16 göndərilməsini müzakirə edir

    Yaxın Şərqdə baş verən gərginlik fonunda Türkiyə Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün mərhələli planlamalar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" Milli Müdafiə Nazirliyindəki mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, "F-16" qırıcı təyyarələrinin adaya yerləşdirilməsi də müzakirə mövzusudur.

    Türkiyə F16 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Şimali Kipr
    Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном Кипре
    Türkiye considering deployment of F-16s to Northern Cyprus

