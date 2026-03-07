Türkiyə Şimali Kiprə "F-16" göndərilməsini müzakirə edir
Region
- 07 mart, 2026
- 17:07
Yaxın Şərqdə baş verən gərginlik fonunda Türkiyə Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün mərhələli planlamalar aparır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" Milli Müdafiə Nazirliyindəki mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, "F-16" qırıcı təyyarələrinin adaya yerləşdirilməsi də müzakirə mövzusudur.
