Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном Кипре
В регионе
- 07 марта, 2026
- 17:16
Турция рассматривает возможность размещения истребителей F-16 на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в сфере продолжающейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на свои источники в Министерстве национальной обороны Турции.
"В свете последних событий проводится поэтапное планирование для обеспечения безопасности ТРСК. Размещение на Севере Кипра истребителей F-16 является одним из рассматриваемых вариантов", - отметили источники в министерстве.
Последние новости
17:16
Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном КипреВ регионе
17:09
Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ атаки иранских дронов на НахчыванВнешняя политика
17:03
"Хезболлах" заявила об ударе по израильской военной базеДругие страны
16:58
Во взрыве в подмосковном банке подозревается подросток - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:55
Делегация ПА ОБСЕ совершит визит в ГрузиюВ регионе
16:52
В Грузии два оппозиционных политика вызваны на допрос в СГБВ регионе
16:45
В Найроби из-за сильных ливней и наводнений погибли не менее 23 человекДругие страны
16:40
МИД: Около 1000 граждан Азербайджана подали заявки на эвакуацию из Ближнего ВостокаВнутренняя политика
16:33