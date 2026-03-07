Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном Кипре

Турция рассматривает возможность размещения истребителей F-16 на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в сфере продолжающейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на свои источники в Министерстве национальной обороны Турции.

"В свете последних событий проводится поэтапное планирование для обеспечения безопасности ТРСК. Размещение на Севере Кипра истребителей F-16 является одним из рассматриваемых вариантов", - отметили источники в министерстве.