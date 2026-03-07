Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном Кипре

    В регионе
    • 07 марта, 2026
    • 17:16
    Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном Кипре

    Турция рассматривает возможность размещения истребителей F-16 на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в сфере продолжающейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на свои источники в Министерстве национальной обороны Турции.

    "В свете последних событий проводится поэтапное планирование для обеспечения безопасности ТРСК. Размещение на Севере Кипра истребителей F-16 является одним из рассматриваемых вариантов", - отметили источники в министерстве.

    Министерство национальной обороны Турции Операция США и Израиля против Ирана истребители F-16
    Türkiyə Şimali Kiprə "F-16" göndərilməsini müzakirə edir
    Türkiye considering deployment of F-16s to Northern Cyprus
    Ты - Король

    Последние новости

    17:16

    Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном Кипре

    В регионе
    17:09

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    17:03

    "Хезболлах" заявила об ударе по израильской военной базе

    Другие страны
    16:58

    Во взрыве в подмосковном банке подозревается подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:55

    Делегация ПА ОБСЕ совершит визит в Грузию

    В регионе
    16:52

    В Грузии два оппозиционных политика вызваны на допрос в СГБ

    В регионе
    16:45

    В Найроби из-за сильных ливней и наводнений погибли не менее 23 человек

    Другие страны
    16:40

    МИД: Около 1000 граждан Азербайджана подали заявки на эвакуацию из Ближнего Востока

    Внутренняя политика
    16:33

    Вучич: Сербия в апреле запустит производство беспилотников

    Другие страны
    Лента новостей