    08 марта, 2026
    22:34
    Турция направит шесть истребителей F-16 на север Кипра

    Директор Департамента гражданской авиации Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Ашкын Мешели заявил, что Турция завтра утром направит в ТРСК шесть истребителей F-16.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по словам А.Мешели, самолеты направляются в целях обеспечения безопасности, и их размещение не повлияет на гражданские авиаперевозки.

    Источники в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что с учетом последних событий вчера рассматривался вопрос о размещении на острове истребителей F-16 для обеспечения безопасности ТРСК.

