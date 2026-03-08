Турция направит шесть истребителей F-16 на север Кипра
- 08 марта, 2026
- 22:34
Директор Департамента гражданской авиации Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Ашкын Мешели заявил, что Турция завтра утром направит в ТРСК шесть истребителей F-16.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по словам А.Мешели, самолеты направляются в целях обеспечения безопасности, и их размещение не повлияет на гражданские авиаперевозки.
Источники в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что с учетом последних событий вчера рассматривался вопрос о размещении на острове истребителей F-16 для обеспечения безопасности ТРСК.
