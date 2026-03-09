ISW: Ukrayna İran PUA-larına qarşı mübarizə təlimi üçün Yaxın Şərqə mütəxəssislər göndərir
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 11:48
Ukrayna bu gün İranın pilotsuz uçuş aparatlarına (PUA) qarşı mübarizə üzrə praktik təcrübəni region ölkələri ilə bölüşmək üçün Yaxın Şərqə bir qrup hərbi mütəxəssis göndərəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Müharibə Araşdırmaları İnstitutuna (ISW) istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, söhbət "Shahed" dronlarının necə vurulması barədə təcrübənin ötürülməsindən gedir.
Qeyd olunub ki, sayı göstərilməyən ukraynalı ekspert və hərbi qulluqçular martın 9-da regiona yola düşəcəklər.
Son xəbərlər
12:24
Azərbaycan qəhvə ixracına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:22
Belçikada sinaqoqun qarşısında partlayış olubDigər ölkələr
12:15
Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcəkEkologiya
12:09
Çin XİN rəsmisi: Müctəba Xameneiyə qarşı istənilən addımı qəbuledilməz sayırıqDigər ölkələr
12:05
Foto
Böyük Britaniya və Almaniya vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunubXarici siyasət
11:58
AZAL Naxçıvana birbaşa uçuşları bərpa edibİnfrastruktur
11:56
İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 1255 nəfər ölüb, 12 mindən çox insan yaralanıbRegion
11:53
Şahbuzda qarın hündürlüyü 41 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:52