    • 09 mart, 2026
    • 11:48
    ISW: Ukrayna İran PUA-larına qarşı mübarizə təlimi üçün Yaxın Şərqə mütəxəssislər göndərir

    Ukrayna bu gün İranın pilotsuz uçuş aparatlarına (PUA) qarşı mübarizə üzrə praktik təcrübəni region ölkələri ilə bölüşmək üçün Yaxın Şərqə bir qrup hərbi mütəxəssis göndərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Müharibə Araşdırmaları İnstitutuna (ISW) istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, söhbət "Shahed" dronlarının necə vurulması barədə təcrübənin ötürülməsindən gedir.

    Qeyd olunub ki, sayı göstərilməyən ukraynalı ekspert və hərbi qulluqçular martın 9-da regiona yola düşəcəklər.

    Ukrayna PUA Yaxın Şərq
    ISW: Украина направляет специалистов на Ближний Восток для обучения противодействию иранским БПЛА
    ISW: Ukraine to send specialists to Middle East to teach tactics against Iranian drones

