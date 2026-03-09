Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 11:20
    ISW: Украина направляет специалистов на Ближний Восток для обучения противодействию иранским БПЛА

    Украина сегодня направит группу военных специалистов на Ближний Восток для передачи странам региона практического опыта противодействия иранским ударным беспилотникам.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

    Сообщается, что речь идет о передаче опыта по тому, как сбивать дроны "Шахед".

    Отмечается, что 9 марта из Украины отправится "неопределенное количество украинских экспертов и военнослужащих", которые будут обучать страны Ближнего Востока методам противодействия дронам.

    Лента новостей