ISW: Украина направляет специалистов на Ближний Восток для обучения противодействию иранским БПЛА
- 09 марта, 2026
- 11:20
Украина сегодня направит группу военных специалистов на Ближний Восток для передачи странам региона практического опыта противодействия иранским ударным беспилотникам.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Сообщается, что речь идет о передаче опыта по тому, как сбивать дроны "Шахед".
Отмечается, что 9 марта из Украины отправится "неопределенное количество украинских экспертов и военнослужащих", которые будут обучать страны Ближнего Востока методам противодействия дронам.
