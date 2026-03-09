КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) присягнул на верность новому верховному лидеру исламской республики Моджтабе Хаменеи и заявил о готовности следовать его указаниям.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР, заявление которой распространила иранская гостелерадиокомпания.

"Корпус стражей как преданный солдат и мощная опора власти, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов по руководству, готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи", - говорится в заявлении.