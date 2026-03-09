Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи

    • 09 марта, 2026
    • 03:21
    КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) присягнул на верность новому верховному лидеру исламской республики Моджтабе Хаменеи и заявил о готовности следовать его указаниям.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР, заявление которой распространила иранская гостелерадиокомпания.

    "Корпус стражей как преданный солдат и мощная опора власти, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов по руководству, готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи", - говорится в заявлении.

