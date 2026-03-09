İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Meteorit parçaları Almaniyada binalara ziyan vurub

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 04:59
    Meteorit parçaları Almaniyada binalara ziyan vurub

    Meteorit parçaları Almaniyanın cənub-qərbindəki Reynland-Pfalts federal ərazisində evlərin damlarına və yaşayış binalarına ziyan vurub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə DPA ağentliyi polis sözçüsünə istinadən məlumat verib.

    Məlumata görə, Hunsrück və Ayfel bölgələrində, eləcə də Koblenz şəhərində ziyan qeydə alınıb. Koblenzin Güls rayonunda isə meteoritin qızmar parçası yerli vaxtla saat 19:00 radələrində yaşayış binasının damına düşüb.

    Xəsarət alan olmayıb. Yanğınsöndürənlər və polis əməkdaşları hadisə yerində işləyirlər.

    Hüquq-mühafizə orqanları da təhlükənin keçdiyini, lakin zərərin dəqiq miqyasının hələ müəyyən olunmadığını qeyd ediblər.

    Şimali Reyn-Vestfaliya, Essen, Reynland-Pfalts, Saar və Baden-Vürtemberqdən olan şahidlər sosial mediada səmada odlu izi olan parlaq obyekt barədə məlumat veriblər. Əvvəlcə raket buraxılışı ilə bağlı fərziyələr irəli sürülüb, lakin təhlükəsizlik təhlükəsi yaradan insident əlamətləri aşkar edilməyib.

