    Фрагменты метеорита повредили дома на юго-западе Германии

    Другие страны
    09 марта, 2026
    02:16
    Фрагменты метеорита повредили дома на юго-западе Германии

    Фрагменты метеорита нанесли повреждения крышам и жилым домам в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

    По его данным, сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк, Айфель и из города Кобленц. В районе Гюльс в Кобленце около 19:00 по местному времени раскаленный фрагмент небесного тела пробил крышу жилого дома.

    Пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции.

    В правоохранительных органах также отметили, что опасность миновала, однако точные масштабы ущерба пока не установлены.

    Очевидцы из Северного Рейна - Вестфалии, Гессена, Рейнланд-Пфальца, Саара и Баден-Вюртемберга сообщили в соцсетях о ярком объекте с огненным шлейфом в небе. Изначально высказывались предположения о запуске ракеты, однако признаков инцидента, представляющего угрозу безопасности, обнаружено не было.

