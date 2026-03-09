Фрагменты метеорита повредили дома на юго-западе Германии

Фрагменты метеорита нанесли повреждения крышам и жилым домам в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

По его данным, сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк, Айфель и из города Кобленц. В районе Гюльс в Кобленце около 19:00 по местному времени раскаленный фрагмент небесного тела пробил крышу жилого дома.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции.

В правоохранительных органах также отметили, что опасность миновала, однако точные масштабы ущерба пока не установлены.

Очевидцы из Северного Рейна - Вестфалии, Гессена, Рейнланд-Пфальца, Саара и Баден-Вюртемберга сообщили в соцсетях о ярком объекте с огненным шлейфом в небе. Изначально высказывались предположения о запуске ракеты, однако признаков инцидента, представляющего угрозу безопасности, обнаружено не было.