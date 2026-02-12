Экспорт нефти с конденсатом через Сангачальский терминал в 2025 году снизился на 7%

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 18:55
    Экспорт нефти и конденсата через Сангачальский терминал в 2025 году составил 209 млн баррелей, что на 7,1% меньше, чем за 2024 год.

    Как передает Report, об этом сообщила компания BP-Azerbaijan.

    "В 2025 году через Сангачальский терминал отгрузка нефти с блока Азери-Чыраг-Гюнешли, а также конденсата и природного газа с месторождения Шахдениз велась в обычном режиме. За этот период с терминала экспортировано порядка 209 млн баррелей нефти и конденсата, которые были транспортированы по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)", - говорится в сообщении.

    В отчетном периоде через терминал экспортировалось в среднем порядка 74,4 млн кубометров в сутки газа с Шахдениз (снижение на 2,1% к 2024 году).

    Суточная мощность систем технической обработки терминала в настоящее время составляет 1,2 млн баррелей нефти и конденсата, примерно 81 млн кубометров газа с Шахдениз. Общая мощность терминала по переработке и экспорту газа (включая попутный газ с АЧГ) - около 100 млн кубометров в сутки.

    Сангачальский терминал, расположенный в 55 км к югу от Баку, является одним из важнейших объектов нефтегазовой промышленности Азербайджана, занимает площадь около 550 га, что делает его одним из крупнейших нефтегазовых терминалов в мире. Он спроектирован для приема, обработки, хранения и экспорта нефти и газа со всех существующих морских месторождений, эксплуатируемых BP plc в Каспийском бассейне, и имеет потенциал для расширения.

