Азербайджан принял участие в заседании по стратегическому планированию COP31

В Стамбуле состоялось 1-е совещание по стратегическому планированию в рамках подготовки к COP31 с участием делегаций Турции, Азербайджана, Бразилии, Австралии и Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Нашу делегацию возглавил замминистра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев.

Кроме того, на открытии мероприятия в онлайн-формате принял участие и выступил спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам климата и президент COP29 Мухтар Бабаев.

На мероприятии состоялось предварительное обсуждение подготовки турецкой стороны к COP31, механизма сотрудничества с Австралией, ответственной за переговорный процесс предстоящей конференции, а также соответствующей стратегии для ее успешного проведения.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями относительно планов деятельности в текущем году стран "Беленской миссии 1,5°C" (Азербайджан, Бразилия и Турция), созданной по итогам COP30.