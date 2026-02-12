Азербайджан принял участие в заседании по стратегическому планированию COP31
- 12 февраля, 2026
- 18:51
В Стамбуле состоялось 1-е совещание по стратегическому планированию в рамках подготовки к COP31 с участием делегаций Турции, Азербайджана, Бразилии, Австралии и Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).
Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Нашу делегацию возглавил замминистра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев.
Кроме того, на открытии мероприятия в онлайн-формате принял участие и выступил спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам климата и президент COP29 Мухтар Бабаев.
На мероприятии состоялось предварительное обсуждение подготовки турецкой стороны к COP31, механизма сотрудничества с Австралией, ответственной за переговорный процесс предстоящей конференции, а также соответствующей стратегии для ее успешного проведения.
В рамках встречи также состоялся обмен мнениями относительно планов деятельности в текущем году стран "Беленской миссии 1,5°C" (Азербайджан, Бразилия и Турция), созданной по итогам COP30.