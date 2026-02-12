Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Стефан Андоновски: Цифровое сотрудничество может усилить экономсвязи Северной Македонии и Азербайджана

    ИКТ
    • 12 февраля, 2026
    • 18:45
    Цифровое сотрудничество между Северной Македонией и Азербайджаном способно стать катализатором расширения экономических связей.

    Об этом в интервью Report сказал министр цифровой трансформации Республики Северная Македония Стефан Андоновски.

    По его словам, концепция "цифрового коридора" между Балканами и Кавказом выглядит реалистичной при условии опоры на конкретные сценарии применения.

    "В частности, речь может идти об упрощении торговых процедур, цифровизации логистики, поддержке малого и среднего бизнеса и развитии безопасных B2G-сервисов", - отметил С. Андоновски.

    Министр подчеркнул, что именно практико-ориентированные инициативы способны наполнить стратегические проекты реальным экономическим содержанием.

    Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества, он выделил также прикладные области, где потребности государственного сектора пересекаются с академическими и исследовательскими возможностями.

    "Речь может идти о совместных инициативах в сфере исследований и разработок через университеты и технопарки, прежде всего в проектах, связанных с модернизацией государственных услуг - применением технологий защиты приватности данных разработкой моделей безопасной цифровой идентичности и автоматизацией сервисов", - сказал С. Андоновски.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Азербайджан Северная Македония Стефан Андоновски цифровое сотрудничество B2G Цифровой Коридор
    Лента новостей