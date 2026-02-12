İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Stefan Andonovski: "Rəqəmsal əməkdaşlıq Şimali Makedoniya və Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələri gücləndirə bilər"

    İKT
    • 12 fevral, 2026
    • 19:01
    Stefan Andonovski: Rəqəmsal əməkdaşlıq Şimali Makedoniya və Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələri gücləndirə bilər

    Şimali Makedoniya və Azərbaycan arasında rəqəmsal əməkdaşlıq iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə təkan verə bilər.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Şimali Makedoniya Respublikasının rəqəmsal transformasiya naziri Stefan Andonovski deyib.

    Onun sözlərinə görə, Balkan ölkələri və Qafqaz arasında "rəqəmsal dəhliz" konsepsiyası konkret tətbiq ssenarilərinə əsaslandığı təqdirdə real görünür.

    "Söhbət ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi, logistikanın rəqəmsallaşdırılması, kiçik və orta biznesə dəstək verilməsi, eləcə də təhlükəsiz B2G xidmətlərinin inkişafından gedə bilər", – S.Andonovski qeyd edib.

    Nazir vurğulayıb ki, məhz təcrübə yönümlü təşəbbüslər strateji layihələri real iqtisadi məzmunla zənginləşdirməyə qadirdir.

    Onun sözlərinə görə, dövlət sektorunun ehtiyaclarının akademik və tədqiqat imkanları ilə kəsişdiyi sahələr əməkdaşlığın ən perspektivli istiqamətlərindən biridir.

    "Söhbət universitetlər və texnoparklar vasitəsilə birgə tədqiqat təşəbbüslərindən, ilk növbədə, dövlət xidmətlərinin modernləşdirilməsi – məlumatların məxfiliyini qoruyan texnologiyaların tətbiqi, təhlükəsiz rəqəmsal identifikasiya modellərinin işlənib hazırlanması və xidmətlərin avtomatlaşdırılması ilə bağlı layihələrdən gedə bilər", - S.Andonovski bildirib.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

    Стефан Андоновски: Цифровое сотрудничество может усилить экономсвязи Северной Македонии и Азербайджана

