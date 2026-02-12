Министр: Северная Македония и Азербайджан обладают потенциалом для создания цифрового хаба - ИНТЕРВЬЮ

Цифровая трансформация сегодня перестала быть сугубо внутренним делом государств, превратившись в ключевой инструмент геополитического сближения и экономического роста. Азербайджан, обладающий признанным на международном уровне опытом внедрения экосистемы "ASAN xidmət", и Северная Македония, активно интегрирующаяся в цифровое пространство ЕС, находят все больше точек соприкосновения.

О том, как опыт Азербайджана может быть адаптирован на Балканах, какие перспективы открывает участие в программах Евросоюза для совместных ИТ-проектов и когда цифровой диалог между Скопье и Баку обретет официальный институциональный статус, в эксклюзивном интервью Report рассказал министр цифровой трансформации Республики Северная Македония Стефан Андоновски.

Представляем интервью читателям:

- Какие направления цифрового сотрудничества между Северной Македонией и Азербайджаном Вы считаете приоритетными на текущем этапе?

- Северная Македония видит значительный потенциал для углубления цифрового сотрудничества с Азербайджаном сразу по нескольким практико-ориентированным направлениям. Прежде всего речь идет о развитии электронного правительства и цифрового дизайна государственных услуг.

Мы заинтересованы в обмене опытом по внедрению сервисов, ориентированных на граждан и бизнес, применению принципа "единого окна", стандартизации электронных услуг, а также в вопросах управления жизненным циклом цифровых решений. Важным элементом является и институциональная архитектура цифровой трансформации - от межведомственной координации до оценки эффективности цифровых реформ.

Отдельное приоритетное направление - кибербезопасность. Здесь сотрудничество может включать обмен практиками по координации реагирования на киберинциденты, развитию национальных механизмов раннего предупреждения, повышению устойчивости государственных информационных систем, а также формированию культуры институциональной кибергигиены и наращиванию кадрового потенциала.

Перспективным направлением также является развитие цифровой инфраструктуры и инновационных технологий, включая обмен подходами к цифровой идентификации, защите данных, использованию облачных решений и внедрению инноваций в государственном секторе.

На данном этапе наш подход заключается в выстраивании сотрудничества вокруг конкретных, реализуемых инициатив - пилотных проектов, совместных рабочих форматов и обмена экспертизой. Именно такие практические шаги позволяют в сжатые сроки создавать реальную добавленную стоимость, при этом полностью соблюдая правовые, управленческие и стандарты информационной безопасности.

-Может ли цифровое сотрудничество между нашими странами стать катализатором для более широких экономических связей? В частности, есть ли потенциал для участия обеих стран в формировании единого цифрового коридора между Балканами и Кавказом?

– Безусловно, цифровое сотрудничество способно стать практическим катализатором расширения экономических связей. Концепция "цифрового коридора" между Балканами и Кавказом выглядит реалистичной при условии опоры на конкретные сценарии применения.

Речь может идти об упрощении торговых процедур, цифровизации логистики, поддержке малого и среднего бизнеса, а также развитии безопасных B2G-сервисов. Именно такие прикладные решения наполняют стратегические инициативы реальным экономическим содержанием.

- Как вы оцениваете потенциал создания совместных цифровых хабов или инкубаторов инноваций, ориентированных на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и ЕС? Какие механизмы могли бы способствовать такому сотрудничеству?

- Такой потенциал действительно существует, особенно если цифровые хабы будут ориентированы на GovTech-решения с экспортным потенциалом. Это могут быть цифровые государственные услуги, regtech-решения, компоненты безопасной цифровой идентификации, автоматизация административных процессов, а также инструменты кибербезопасности.

Эффективными механизмами поддержки могли бы стать программы выхода на внешние рынки, менторство, помощь в соблюдении регуляторных требований и выстраивание партнерств для стартапов, ориентированных на более широкие региональные рынки.

- Какие шаги, по вашему мнению, необходимы для институционализации цифрового диалога между Северной Македонией и Азербайджаном? Рассматривается ли подписание Меморандума о взаимопонимании в сфере цифровой трансформации?

- Ключевым шагом, на мой взгляд, является переход от деклараций доброй воли и контактов на высоком политическом уровне к структурированному и устойчивому механизму реализации сотрудничества.

Недавние контакты на высшем уровне, в частности официальный визит Президента Северной Македонии Гордана Силяновской-Давковой в Баку в марте 2025 года и ее встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, уже заложили прочную основу для формализации взаимодействия. Следующим логичным шагом могло бы стать подписание Меморандума о взаимопонимании с четко прописанными приоритетами и инструментами практической кооперации.

- Рассматриваются ли двусторонние проекты при поддержке ЕС, например в рамках инициатив EU4Digital, Digital Europe или Horizon Europe, в которых могли бы участвовать и Северная Македония, и Азербайджан?

- Мы открыты к сотрудничеству в тех случаях, когда это допускается рамками программ ЕС и когда правила участия соответствуют статусу каждой из стран.

Инициатива EU4Digital ориентирована на поддержку цифровой трансформации стран Восточного партнерства ЕС, включая Азербайджан. Она охватывает такие направления, как развитие широкополосного доступа, электронных услуг, наращивание потенциала в сфере кибербезопасности и цифровых навыков.

Северная Македония ассоциирована с программой Digital Europe, которая направлена на укрепление потенциала в области передовых цифровых навыков, цифровых государственных услуг и инновационных экосистем. Это создает возможности для партнерств и обмена знаниями там, где форматы сотрудничества являются совместимыми.

Что касается Horizon Europe, программа открывает дополнительные возможности для исследований и инноваций, позволяя объединять учреждения и консорциумы через границы, с учетом правил участия и статуса каждого партнера.

На практическом уровне мы могли бы начать с совместных мероприятий, поиска партнеров между государственными структурами, университетами и инновационными предпринимателями, а затем переходить к формированию консорциумов в тех случаях, когда это позволяет регуляторная рамка программ.

- Планируется ли создание совместных рабочих групп или программ обмена между ИТ-специалистами и экспертами по цифровой трансформации двух стран? Изучается ли сотрудничество в рамках GovTech-платформ и стартап-экосистем?

- Безусловно, мы поддерживаем формирование таких форматов сотрудничества, поскольку они являются взаимовыгодными и наиболее реалистичными с точки зрения практической реализации. Речь может идти о создании совместных рабочих форматов по таким направлениям, как разработка цифровых услуг, интероперабельность систем, развитие кибербезопасности и цифровых навыков.

Также возможны профессиональные обмены, краткосрочные экспертные миссии, учебные визиты и взаимные обзоры наиболее успешных цифровых платформ и сервисов. Отдельное направление - сотрудничество в сфере GovTech и объединение стартап-экосистем вокруг задач государственного сектора, включая проведение совместных хакатонов или конкурсных программ, в рамках которых стартапы смогут предлагать решения для общественных нужд.

Такой подход позволяет быстро запускать взаимодействие, формировать доверие между участниками и создавать основу для последовательных и практических инициатив.

- В какой степени технологические решения, разработанные в Северной Македонии, могут быть адаптированы или экспортированы в Азербайджан? Ведутся ли в настоящее время обсуждения о возможной передаче цифровых услуг?

- Экспорт цифровых решений и ИТ-компетенций в принципе всегда возможен - цифровая экономика по своей природе открыта. Технологии мобильны, однако их практическое применение всегда носит локальный характер. Любое решение должно быть адаптировано к национальной правовой базе, инфраструктуре цифровой идентификации и доверия, языковым требованиям, стандартам кибербезопасности и институциональной архитектуре Азербайджана.

Наиболее эффективным подходом, как правило, является не прямой перенос технологий, а трансфер моделей - стандартов предоставления услуг, принципов интероперабельности, реинжиниринга процессов, с последующей локализованной реализацией.

Мы открыты к исследовательским обсуждениям, чтобы определить, какие именно компоненты могут быть релевантны и практически реализуемы. Это могут быть модули автоматизации рабочих процессов, подходы к формированию каталогов услуг, модели обмена данными или инструменты развития цифровых навыков.

- Как бы вы оценили уровень цифровой зрелости Азербайджана? Какие элементы азербайджанского опыта, в частности модели "ASAN xidmət", могли бы быть полезны для внедрения в Северной Македонии?

- Азербайджан сформировал устойчивую репутацию в сфере предоставления государственных услуг гражданам, прежде всего благодаря модели "ASAN xidmət", которая сочетает удобство для пользователей, стандартизированные процессы и философию "единого окна". В Северной Македонии мы реализуем сопоставимый подход через Национальную платформу государственных услуг uslugi.gov.mk.

С точки зрения применимых практик, для нас особенно интересны следующие элементы азербайджанского опыта: интеграция услуг на единой платформе и единые стандарты качества, благодаря которым граждане воспринимают государство как целостную систему, а не набор разрозненных институтов; омниканальный подход к предоставлению услуг, сочетающий физические центры обслуживания с цифровыми сервисами; а также высокая операционная дисциплина - четко заданные ожидания по уровню услуг, измеримые показатели эффективности и предсказуемый пользовательский опыт.

Отдельного внимания заслуживает фокус на доверии граждан и удобстве использования. Для нас ключевым принципом остается сквозное проектирование услуг - упрощение процессов, институциональная координация и системное управление качеством.

- Обсуждается ли сотрудничество в сфере образования и исследований, включая академические обмены, совместные магистерские программы или проекты НИОКР с участием университетов и технопарков обеих стран?

- Это одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества, особенно в прикладных областях, где потребности государственного сектора пересекаются с академическими и исследовательскими возможностями. Речь может идти о совместных инициативах в сфере исследований и разработок через университеты и технопарки, прежде всего в проектах, связанных с модернизацией государственных услуг - применением технологий защиты приватности данных разработкой моделей безопасной цифровой идентичности и автоматизацией сервисов.

Еще одно важное направление - формирование "кадровых конвейеров" через стажировки, практико-ориентированные программы и инновационные конкурсы, основанные на реальных задачах государственного сектора.

Мы приветствуем любой формат диалога, который способствует обмену лучшими практиками и приносит практическую пользу обеим странам и их гражданам.

- Существует ли возможность привлечения азербайджанских ИТ-специалистов к реализации цифровых инициатив в Северной Македонии? Насколько активен обратный интерес - македонских специалистов к работе в Азербайджане?

- Потенциал взаимного интереса, безусловно, существует. Македонские ИТ-специалисты демонстрируют высокую конкурентоспособность на международном рынке, и аналогичные возможности открыты и для азербайджанских экспертов. Вместе с тем, для раскрытия этого потенциала целесообразно развитие более структурированных механизмов сотрудничества.

Мы видим особую ценность в мобильности талантов и экспертном взаимодействии через такие форматы, как краткосрочная экспертная поддержка (в области архитектуры цифровых систем, кибербезопасности, дизайна услуг и управления реализацией проектов), участие в совместных пилотных инициативах и обучающих программах, а также сотрудничество через частный сектор и региональные ИТ-сети.