    Посол ЕС: Нахчыван является стратегически важным регионом в рамках Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 19:17
    Полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Джейхун Джалилов обсудил с делегацией ЕС во главе с послом Марияной Куюнджич вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития региона.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ходе встречи было подчеркнуто, что под руководством президента Ильхама Алиева между Азербайджаном и ЕС успешно развиваются отношения стратегического партнерства, дружбы и доверия.

    Стороны отметили особое значение долгосрочного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

    В ходе беседы была выражена удовлетворенность достигнутыми договоренностями в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном.

    Представитель ЕС отметила стратегическую важность Нахчыванской Автономной Республики в рамках Среднего коридора.

    Также состоялся обмен мнениями по экономическому потенциалу Нахчывана, перспективам развития здесь возобновляемой энергетики, важности 10-летних налоговых льгот для предпринимателей. В данном контексте стороны обсудили меры, осуществляемые для трансформации региона в свободную экономическую зону в будущем.

    Обсуждены экономические аспекты проектов, которые будут реализованы Европейским союзом в предстоящие годы. Также была отмечена важность завтрашней конференции "Соглашения мэров - Восток".

