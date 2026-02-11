İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 11 fevral, 2026
    • 13:40
    Avstraliyalı snoubordçu ağır zədə alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib

    Avstraliyalı snoubordçu Kem Bolton XXV Qış Olimpiya Oyunları ərəfəsində məşq zamanı ağır zədə alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, idmançıya boyun onurğasının iki sınığı diaqnozu qoyulub.

    Hadisə məşq yürüşü zamanı baş verib. Bazar ertəsi ağrılar hiss edən Bolton yalnız növbəti gün tibbi yardıma müraciət edib. Müayinə və rentgen nəticəsində sınıqlar aşkarlandıqdan sonra idmançı helikopterlə xəstəxanaya çatdırılıb.

    35 yaşlı idmançı karyerasında dördüncü dəfə olimpiadada iştirak etməyə hazırlaşırdı. O, daha əvvəl 2014, 2018 və 2022-ci ildə təşkil olunan Qış Olimpiya Oyunlarına qatılıb. Kem Bolton snoubord-kross üzrə qarışıq yarışlarda 2025-ci il dünya çempionatının gümüş mükafatçısıdır.

    Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunları fevralın 22-də başa çatacaq.

