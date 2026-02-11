İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıb

    Biznes
    • 11 fevral, 2026
    • 15:19
    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 3,157 milyon ABŞ dolları dəyərində tekstil məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19 % azdır.

    Yanvarda Türkiyənin tekstil məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 11,6 % azalaraq 729,698 milyon ABŞ dolları olub.

    Türkiyədən ən çox tekstil məhsulları idxalını İtaliya 67,314 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 4,4 % az), İspaniya 45,192 milyon ABŞ dolları (+1 %) və Misir 42,951 milyon ABŞ dolları (-7,3 %) dəyərində həyata keçirib.

    tekstil Türkiyə İxracatçılar Məclisi Azərbaycan

    Son xəbərlər

    15:33

    Xalq artisti: Yazıçı 5 manatından keçib teatra gəlmirsə, mən niyə 5 manatımdan keçib onun kitabını almalıyam?

    İncəsənət
    15:32

    Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilib

    Region
    15:31

    QAİ Avropa Şurasının komissarını azərbaycanlıların Ermənistana qayıdış hüququna dəstək verməyə çağırıb

    Daxili siyasət
    15:29

    Polşada terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan gənc saxlanılıb

    Digər ölkələr
    15:26

    Qırğızıstanda növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi barədə müraciəti imzalayanlar saxlanılıb

    Region
    15:26

    Pediatr uşaqların peyvəndlənməsi ilə bağlı valideyinlərə çağırış edib

    Sağlamlıq
    15:19

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıb

    Biznes
    15:17

    "Qarabağ" klubu nigeriyalı futbolçularla bağlı mövsümün sonunda qərar verəcək

    Futbol
    14:57

    Azərbaycan banklarının strateji hədəfləri müzakirə edilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti