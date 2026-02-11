İki komandaya texniki məğlubiyyət verilib
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 14:38
AFFA iki komandanı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
AFFA Region Liqasında keçirilməli olan "Bakı" TFK – "Mərcanlı" qarşılaşması birincilərin heyətində lisenziyası olmayan futbolçu iştirak etdiyi üçün meydan sahiblərinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
AFFA U-17 Liqasında keçirilməli olan "Turan Tovuz" – "Lion" PFK oyununda isə qonaq kollektiv təyin edilən vaxtda meydanda olmadığına görə klub 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.
