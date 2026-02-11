Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib
Milli Məclis
- 11 fevral, 2026
- 14:51
Ərəb Parlamentinin prezidenti Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahinin başçılığı altında nümayəndə heyəti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib
Bu barədə "Report"a Milli Məclisdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarı önünə əklil qoyulub, tər çiçəklər düzülüb.
Nümayəndə heyəti həmçinin Bakıda Zəfər parkını ziyarət edərək abidə önünə əklil qoyub. Qonaqlara Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə yaradılmış Zəfər parkı barədə məlumat verilib.
Son xəbərlər
15:33
Xalq artisti: Yazıçı 5 manatından keçib teatra gəlmirsə, mən niyə pulumdan keçib onun kitabını almalıyam?İncəsənət
15:32
Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilibRegion
15:31
QAİ Avropa Şurasının komissarını azərbaycanlıların Ermənistana qayıdış hüququna dəstək verməyə çağırıbDaxili siyasət
15:29
Polşada terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan gənc saxlanılıbDigər ölkələr
15:26
Qırğızıstanda növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi barədə müraciəti imzalayanlar saxlanılıbRegion
15:26
Pediatr uşaqların peyvəndlənməsi ilə bağlı valideynlərə çağırış edibSağlamlıq
15:19
Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıbBiznes
15:17
"Qarabağ" klubu nigeriyalı futbolçularla bağlı mövsümün sonunda qərar verəcəkFutbol
14:57