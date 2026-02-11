Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы
Милли Меджлис
- 11 февраля, 2026
- 15:13
Делегация во главе с президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, находящимся с официальным визитом в Азербайджане, посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы.
Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, делегация возложила венок к памятнику общенациональному лидеру, почтив его светлую память.
В рамках визита делегация также посетила Парк Победы в Баку, был возложен венок к монументу в честь Победы.
