    Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы

    Милли Меджлис
    • 11 февраля, 2026
    • 15:13
    Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы

    Делегация во главе с президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, находящимся с официальным визитом в Азербайджане, посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы.

    Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, делегация возложила венок к памятнику общенациональному лидеру, почтив его светлую память.

    В рамках визита делегация также посетила Парк Победы в Баку, был возложен венок к монументу в честь Победы.

