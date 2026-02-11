İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    WADA Bakıda keçiriləcək Regional Simpoziumla bağlı paylaşım edib

    Fərdi
    • 11 fevral, 2026
    • 14:49
    Ümumdünya Antidopinq Agentliyi (WADA) martın 18-19-da Bakıda keçiriləcək Avropa üzrə Regional Simpoziumla bağlı rəsmi dəvət xarakterli paylaşım edib.

    "Report" AMADA-ya istinadən xəbər verir ki, sözügedən video qurumun rəsmi sosial media kanallarında və internet səhifəsində yayımlanıb.

    Videoda çıxış edən AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə tədbirin əhəmiyyəti, əsas məqsədləri və antidopinq sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, Bakı simpoziumunun Avropa regionu üçün strateji platforma olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Bu paylaşım WADA-nın simpoziuma verdiyi önəmi və qlobal antidopinq ictimaiyyətini tədbirə cəlb etmək istiqamətində apardığı fəal məlumatlandırma fəaliyyətini nümayiş etdirir.

    WADA AMADA Təhminə Tağı-zadə Regional Simpozium

