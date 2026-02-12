Şərurda avtomobil "TIR"la toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 12 fevral, 2026
- 01:12
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Şərur–Sədərək magistral yolunun rayonun Daşarx kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "LADA 2107" markalı nəqliyyat vasitəsi Türkiyə dövlət nömrə nişanlı yük avtomobili (TIR - Qeyd) ilə toqquşub.
Qəza nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü və sərnişini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Hadisə nəticəsində minik avtomobilinə ciddi ziyan dəyib. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
02:12
Belqrad-Priştina dialoqu üzrə xüsusi nümayəndənin mandatı uzadılıbDigər ölkələr
01:37
Suriyadakı 5 mindən çox İŞİD-çi İraqa təhvil verilibDigər ölkələr
01:12
Foto
Video
Şərurda avtomobil "TIR"la toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
01:06
ABŞ İran yaxınlığında əlavə hərbi qüvvələr toplayırDigər ölkələr
00:33
ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcəkDigər ölkələr
00:13
Kallas: Ukraynanın maliyyələşdirilməsi məsələsi hələ də problem olaraq qalırDigər ölkələr
23:50
Livan tezliklə Litani çayının şimalında silahlara nəzarət məsələsini həll edəcəkDigər ölkələr
23:36
Oman ABŞ-nin mesajlarını İrana çatdırıbRegion
23:28