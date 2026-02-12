İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şərurda avtomobil "TIR"la toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 12 fevral, 2026
    • 01:12
    Şərurda avtomobil TIRla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Şərur–Sədərək magistral yolunun rayonun Daşarx kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "LADA 2107" markalı nəqliyyat vasitəsi Türkiyə dövlət nömrə nişanlı yük avtomobili (TIR - Qeyd) ilə toqquşub.

    Qəza nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü və sərnişini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Hadisə nəticəsində minik avtomobilinə ciddi ziyan dəyib. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Naxçıvan qəza yol

    Son xəbərlər

    02:12

    Belqrad-Priştina dialoqu üzrə xüsusi nümayəndənin mandatı uzadılıb

    Digər ölkələr
    01:37

    Suriyadakı 5 mindən çox İŞİD-çi İraqa təhvil verilib

    Digər ölkələr
    01:12
    Foto
    Video

    Şərurda avtomobil "TIR"la toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    01:06

    ABŞ İran yaxınlığında əlavə hərbi qüvvələr toplayır

    Digər ölkələr
    00:33

    ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    00:13

    Kallas: Ukraynanın  maliyyələşdirilməsi məsələsi hələ də problem olaraq qalır

    Digər ölkələr
    23:50

    Livan tezliklə Litani çayının şimalında silahlara nəzarət məsələsini həll edəcək

    Digər ölkələr
    23:36

    Oman ABŞ-nin mesajlarını İrana çatdırıb

    Region
    23:28

    ABŞ İranla danışıqların davam etdirilməsində israrlıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti