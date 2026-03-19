    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Daxili siyasət
    • 19 mart, 2026
    • 11:43
    Hökumət üzvlərinin apreldə keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin aprel ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

    "Report" cədvəli təqdim edir:

    S/n

    Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

    Qəbulun keçirildiyi

    şəhər, rayon

    Əhatə olunan

    şəhər və rayonlar

    Qəbulun keçirildiyi

    gün

    Daxili işlər naziri

    Vilayət Eyvazov

    Cəlilabad

    Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl, Salyan, Neftçala

    01

    Baş prokuror

    Kamran Əliyev

    Tərtər

    Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Naftalan, Yevlax

    03

    Ədliyyə naziri

    Fərid Əhmədov

    Xaçmaz

    Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən

    03

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

    Anar Əliyev

    Qobustan

    Qobustan, Şamaxı

    10

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Bahar Muradova

    Gəncə

    Gəncə, Samux, Kəlbəcər

    10

    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

    Göygöl

    Göygöl, Gəncə, Samux, Daşkəsən, Şəmkir, Gədəbəy

    10

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru

    Azər Məmmədov

    Laçın

    Laçın

    10

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Ramin Məmmədov

    Ağdam (Quzanlı qəsəbəsi)

    Ağdam, Tərtər, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli

    14

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

    Anar Quliyev

    Biləsuvar

    Biləsuvar, Şirvan, Hacıqabul, Cəlilabad, Salyan, Neftçala

    15

    10.

    Elm və təhsil naziri

    Emin Əmrullayev

    Qusar

    Qusar, Quba, Xaçmaz

    17

    11.

    Energetika naziri

    Pərviz Şahbazov

    Goranboy

    Goranboy, Gəncə, Yevlax, Göygöl, Samux, Tərtər, Xocalı

    17

    12.

    İqtisadiyyat naziri

    Mikayıl Cabbarov

    Kürdəmir

    Kürdəmir, Hacıqabul

    17

    13.

    Kənd təsərrüfatı naziri

    Məcnun Məmmədov

    Zəngilan

    Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı

    17

    14.

    Mədəniyyət naziri

    Adil Kərimli

    Ağdam

    Ağdam, Füzuli, Xocavənd

    17

    15.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

    Zaur Mikayılov

    Xankəndi

    Xankəndi, Xocalı, Ağdərə

    17

    16.

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri

    İlham Mirzəliyev

    Şirvan

    Şirvan, Hacıqabul

    17

    17.

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

    Qoşqar Təhməzli

    Qusar

    Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı

    20

    18.

    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri

    Rəşad İsmayılov

    Ağcabədi

    Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan

    23

    19.

    Fövqəladə hallar naziri

    Kəmaləddin Heydərov

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    24

    20.

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev

    Kəlbəcər

    Kəlbəcər

    24

    21.

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

    Mürsəl İbrahimov

    Sabirabad

    Sabirabad, Saatlı, İmişli, Beyləqan, Xocavənd

    24

    22.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

    Vüsal Nəsirli

    Masallı

    Masallı, Yardımlı

    24

    23.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

    Zaur Əliyev

    Quba

    Quba, Qusar

    24

    24.

    "Azərişıq" ASC-nin sədri

    Vüqar Əhmədov

    Şuşa

    Şuşa

    24

    25.

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev

    Göygöl

    Göygöl, Samux, Kəlbəcər

    27

    26.

    Gənclər və idman naziri

    Fərid Qayıbov

    İsmayıllı

    İsmayıllı, Ağsu

    29

    Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları Vətəndaş qəbulu

