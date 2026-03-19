Hökumət üzvlərinin apreldə keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb
- 19 mart, 2026
- 11:43
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin aprel ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" cədvəli təqdim edir:
S/n
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
Qəbulun keçirildiyi
şəhər, rayon
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar
Qəbulun keçirildiyi
gün
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
Cəlilabad
Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl, Salyan, Neftçala
01
Baş prokuror
Kamran Əliyev
Tərtər
Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Naftalan, Yevlax
03
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
Xaçmaz
Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən
03
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
Qobustan
|
Qobustan, Şamaxı
10
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
Gəncə
|
Gəncə, Samux, Kəlbəcər
10
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
Göygöl
Göygöl, Gəncə, Samux, Daşkəsən, Şəmkir, Gədəbəy
10
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
Laçın
Laçın
10
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
Ağdam (Quzanlı qəsəbəsi)
Ağdam, Tərtər, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli
14
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
Biləsuvar
Biləsuvar, Şirvan, Hacıqabul, Cəlilabad, Salyan, Neftçala
15
10.
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
Qusar
|
Qusar, Quba, Xaçmaz
17
11.
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
Goranboy
Goranboy, Gəncə, Yevlax, Göygöl, Samux, Tərtər, Xocalı
17
12.
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
Kürdəmir
|
Kürdəmir, Hacıqabul
17
13.
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
Zəngilan
Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı
17
14.
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
Ağdam
|
Ağdam, Füzuli, Xocavənd
17
15.
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
Xankəndi
|
Xankəndi, Xocalı, Ağdərə
17
16.
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
Şirvan
|
Şirvan, Hacıqabul
17
17.
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
Qusar
|
Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı
20
18.
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Rəşad İsmayılov
Ağcabədi
|
Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan
23
19.
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
24
20.
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
Kəlbəcər
|
Kəlbəcər
24
21.
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
Sabirabad
|
Sabirabad, Saatlı, İmişli, Beyləqan, Xocavənd
24
22.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Vüsal Nəsirli
Masallı
|
Masallı, Yardımlı
24
23.
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
Quba
|
Quba, Qusar
24
24.
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
Şuşa
|
Şuşa
24
25.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev
Göygöl
|
Göygöl, Samux, Kəlbəcər
27
26.
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
İsmayıllı
|
İsmayıllı, Ağsu
29
Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.