График приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур на апрель
- 19 марта, 2026
- 12:16
Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления в городах и районах Азербайджана в апреле 2026 года.
Report представляет график:
П/н
Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры
Город, район, где проводится прием
Охваченные города и районы
День приема
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
Джалилабад
Джалилабад, Билясувар, Джебраил, Сальян, Нефтчала
01
Кямран Алиев
генеральный прокурор
Тертер
Тертер, Агдам, Барда, Гёранбой, Нафталан, Евлах
03
Фарид Ахмедов
министр юстиции
Хачмаз
Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань
03
Анар Алиев
министр труда и социальной защиты населения
Гобустан
Гобустан, Шамахы
10
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
Гянджа
Гянджа, Самух, Кяльбаджар
10
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
Гёйгёль
Гёйгёль, Гянджа, Самух, Дашкесан, Шамкир, Гядабей
10
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"
Лачин
Лачин
10
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
Агдам (поселок Кузанлы)
Агдам, Тертер, Агджабеди, Барда, Физули
14
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
Билясувар
Билясувар, Ширван, Гаджигабул, Джалилабад, Сальян, Нефтчала
15
10.
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
Гусар
Гусар, Губа, Хачмаз
17
11.
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
Гёранбой
Гёранбой, Гянджа, Евлах, Гёйгёль, Самух, Тертер, Ходжалы
17
12.
Микаил Джаббаров
министр экономики
Кюрдамир
Кюрдамир, Гаджигабул
17
13.
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
Зангилан
Зангилан, Джебраил, Губадлы
17
14.
Адиль Керимли
министр культуры
Агдам
Агдам, Физули, Ходжавенд
17
15.
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
Ханкенди
Ханкенди, Ходжалы, Агдере
17
16.
Ильхам Мирзалиев
председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат"
Ширван
Ширван, Гаджигабул
17
17.
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
Гусар
Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы
20
18.
Рашад Исмаилов
министр экологии и природных ресурсов
Агджабеди
Агджабеди, Агдам, Бейляган
23
19.
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
Нахчыван
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
24
20.
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
Кяльбаджар
Кяльбаджар
24
21.
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
Сабирабад
Сабирабад, Саатлы, Имишли, Бейляган, Ходжавенд
24
22.
Вусал Насирли
Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
Масаллы
Масаллы, Ярдымлы
24
23.
Заур Алиев
председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования
Губа
Губа, Гусар
24
24.
Вугар Ахмедов
председатель ОАО "Азеришыг"
Шуша
Шуша
24
25.
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Гёйгёль
Гёйгёль, Самух, Кяльбаджар
27
26.
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
Исмаиллы
Исмаиллы, Агсу
29
Прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.