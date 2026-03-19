    Digər ölkələr
    • 19 mart, 2026
    • 12:00
    Küveytdə Yaxın Şərqin ən böyük neft emalı zavodunda PUA zərbəsindən sonra yanğın baş verib

    Küveytdəki Əl-Əhmədi limanında ölkənin Neft Korporasiyasına məxsus neft emalı zavodunda pilotsuz uçuş aparatının (PUA) endirdiyi zərbədən sonra yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, Küveyt agentliyi KUNA korporasiyanın bəyanatını yayıb.

    "PUA hücumu Mina əl-Əhmədi neft emalı zavodunda kiçik yanğın səbəb olub, lakin heç kim xəsarət almayıb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, yanğın lokallaşdırılıb.

    Mina əl-Əhmədi neft emalı zavodu Yaxın Şərqdəki ən böyük zavodlardan biridir, onun istehsal gücü gündəlik 730 min bareldir.

    На нефтезаводе в Эль-Ахмади произошел пожар после удара беспилотника
    Fire breaks out at El-Ahmadi Oil Refinery Following Drone Strike

