На нефтезаводе Эль-Ахмади произошел пожар после удара беспилотника
Другие страны
- 19 марта, 2026
- 11:43
Кувейтская нефтяная корпорация (Kuwait Petroleum Corporation) сообщила о пожаре после удара БПЛА на принадлежащем ей НПЗ в порту Эль-Ахмади в Кувейте.
Как передает Report, заявление корпорации приводит кувейтское агентство KUNA.
"Одно из производственных подразделений на НПЗ Мина эль-Ахмади в четверг утром подверглось атаке беспилотника, что привело к небольшому пожару, но при этом никто не пострадал", - говорится в информации.
Отмечается, что пожар был локализован.
Нефтеперерабатывающий завод Мина эль-Ахмади является одним из крупнейших на Ближнем Востоке, его производственная мощность составляет 730 000 баррелей в сутки.
