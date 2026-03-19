На нефтезаводе Эль-Ахмади произошел пожар после удара беспилотника

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Кувейтская нефтяная корпорация (Kuwait Petroleum Corporation) сообщила о пожаре после удара БПЛА на принадлежащем ей НПЗ в порту Эль-Ахмади в Кувейте.

    Как передает Report, заявление корпорации приводит кувейтское агентство KUNA.

    "Одно из производственных подразделений на НПЗ Мина эль-Ахмади в четверг утром подверглось атаке беспилотника, что привело к небольшому пожару, но при этом никто не пострадал", - говорится в информации.

    Отмечается, что пожар был локализован.

    Нефтеперерабатывающий завод Мина эль-Ахмади является одним из крупнейших на Ближнем Востоке, его производственная мощность составляет 730 000 баррелей в сутки.

