İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Badminton Federasiyası qadın və yeniyetmə məhkumlar üçün yarış keçirib

    Fərdi
    • 19 mart, 2026
    • 11:44
    Azərbaycan Badminton Federasiyası qadın və yeniyetmə məhkumlar üçün yarış keçirib

    Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidməti və Azərbaycan Badminton Federasiyasının (ABF) birgə əməkdaşlığı çərçivəsində qadın və yeniyetmə məhkumlar üçün yarış təşkil olunub.

    "Report" ABF-yə istinadən xəbər verir ki, "İdman həyatdır" devizi altında keçirilən turnir 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsi və yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün penitensiar müəssisədə baş tutub.

    Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd məhkumların sosial adaptasiyası, sağlamlıqlarının qorunması və asudə vaxtlarının səmərəli təşkilidir. Birincilik uğrunda mübarizə aparan qadın və yeniyetmə məhkumlar arasında qalib gələnlər diplom, medal və hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.

    Qeyd edək ki, məhkum edilmiş şəxslərin reinteqrasiyası və asudə vaxtının təşkili məqsədilə müvafiq dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə mütəmadi olaraq bənzər layihələr həyata keçirilir.

    Son xəbərlər

    Bütün Xəbər Lenti