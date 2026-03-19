"Araz-Naxçıvan"ın iki legionerinə milli komandalarından dəvət gəlib

    Araz-Naxçıvanın iki legionerinə milli komandalarından dəvət gəlib

    "Araz-Naxçıvan"ın iki legioner futbolçusu ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar.

    Naxçıvan təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, bunlar Kristian Avram və Felipe Santosdur.

    K.Avram Moldova millisinin martın 26-da Zimbru stadionunda Litva, 30-da isə Nikosiyada Kiprlə keçirəcəyi görüşlərdə baş məşqçinin şans verəcəyi təqdirdə meydana çıxa bilərcək.

    F.Santos isə martın 23-dən 31-dək Benin millisinin düşərgəsində olacaq. O, martın 27-də Fələstin, 31-də isə Qvineya yığması ilə keçiriləcək qarşılaşmalar üçün dəvət alıb.

