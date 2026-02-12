ABŞ İran yaxınlığında əlavə hərbi qüvvələr toplayır
- 12 fevral, 2026
- 01:06
ABŞ İrana əlavə hərbi qüvvələr göndərir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Naziri Skott Bessent məlumat verib.
"Prezident (ABŞ Donald Tramp – Qeyd) və nazir Heqset (ABŞ-ın müdafiə naziri Pit Heqset – Qeyd) İrana əlavə hərbi qüvvələr və resurslar göndərirlər", -maliyyə naziri "Fox News"a verdiyi müsahibədə bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti hesab edir ki, Amerikanın İranın nüvə obyektlərinə zərbələrindən sonra Vaşinqton Tehranla daha sərfəli bir razılaşma bağlaya bilər, lakin bu məsələ ilə bağlı qərar İran hakimiyyətinin ixtiyarındadır.
O həmçinin iddia edib ki, İran yalnız "maliyyə bazarlarında və ya hərbi sahədə kobud gücü" başa düşür.
"The Wall Street Journal" qəzeti bildirib ki, ABŞ komandanlığı Yaxın Şərqə ikinci təyyarədaşıyan gəmi göndərməyə hazırlaşır.
"ABŞ-nin üç rəsmisi bildirib ki, Pentaqon ABŞ ordusunun İrana mümkün hücuma hazırlaşdığı bir vaxtda Yaxın Şərqə göndərilmək üçün ikinci bir aviadaşıyıcı zərbə qrupunun hazırlandığını açıqlayıb", - deyə bildirilib.
Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın həlli üçün İran və ABŞ arasında danışıqların yeni mərhələsi fevralın 6-da Omanın paytaxtında baş tutub.