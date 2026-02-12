Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Бессент: США стягивают дополнительные военные силы к Ирану

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 01:05
    Бессент: США стягивают дополнительные военные силы к Ирану

    Соединенные Штаты направляют к Ирану дополнительные военные силы.

    Как передает Report, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон отдал распоряжение второй авианосной группе готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. "Президент США Дональд Трамп и министр Хегсет направляют дополнительные военные силы и средства к Ирану", - сказал министр финансов.

    По словам Бессента, президент США полагает, что после американских ударов по иранским ядерным объектам США могут заключить намного более выгодную сделку с Тегераном, решение по этому вопросу остается за властями Ирана. Глава американского Минфина также выступил с утверждением, что Иран якобы понимает лишь "грубую силу, будь то на финансовых рынках или в военной сфере".

    Напомним, что 26 января в Вашингтоне заявили, что в сторону Ирана направляется "огромная армада". Американская сторона выразила надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. В США предупредили, что "следующая атака будет еще хуже", имея в виду удары по исламской республике летом 2025 года, и призвали "не дать этому случиться".

    США Иран ядерная программа
    Лента новостей