ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcək
Digər ölkələr
- 12 fevral, 2026
- 00:33
ABŞ keçən il onlarla BMT agentliyindən ayrıldıqdan və milyonlarla dollarlıq maliyyələşdirməni kəsdikdən sonra qurumda islahatların aparılması üçün səylərini davam etdirəcək.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Mayk Uolts bildirib.
O, həmçinin təsdiqləyib ki, Vaşinqton beynəlxalq təşkilata qarşıdakı həftələr ərzində avans ödəyəcək. Cenevrədə çıxış edən səfir BMT-nin alacağı dəqiq məbləği də açıqlamayıb, lakin ABŞ-ın islahatlar üçün səylərini davam etdirərkən üzvlük haqqını ödəyəcəyini bildirib:
"Səmərəliliyi artırmaq üçün sistemli təzyiq göstərməyə davam edəcəyik. Bu qurumları ən azı eyni miqdarda, ideal olaraq isə daha az resursla daha çox iş görməyə çağırmağa davam edəcəyik".
ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcək
