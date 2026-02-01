Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Уолтц: США продолжат оказывать давление на ООН с целью проведения реформ

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 00:33
    Уолтц: США продолжат оказывать давление на ООН с целью проведения реформ

    Соединенные Штаты продолжат добиваться реформирования Организации Объединенных Наций после выхода из десятков агентств ООН и сокращения финансирования на миллионы долларов в прошлом году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил посол США в ООН Майк Уолтц.

    Он также подтвердил, что авансовый платеж от Вашингтона в адрес международной организации поступит в течение ближайших недель.

    Выступая в Женеве, Уолтц также не уточнил, какую именно сумму получит ООН, однако заявил, что США выплатят свои взносы, одновременно продолжая добиваться реформ.

    "Мы продолжим системное давление, требуя повышения эффективности. Мы будем и дальше призывать эти агентства выполнять как минимум тот же объем работы, а лучше - больше, располагая меньшими ресурсами", - заявил он журналистам после своего выступления.

    "Мы выплатим эти взносы и продолжим требовать реформ. Мы уже добились хорошего старта", - добавил Уолтц, имея в виду запуск реформ в ООН, которые привели к сокращению регулярного бюджета Секретариата ООН на 20% за счет таких мер, как сокращение тысяч рабочих мест, заморозка найма и ограничение командировок сотрудников.

    Майк Уолтц ООН реформирование бюджет
    ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    01:05

    Бессент: США стягивают дополнительные военные силы к Ирану

    Другие страны
    00:33

    Уолтц: США продолжат оказывать давление на ООН с целью проведения реформ

    Другие страны
    00:13

    В Аргентине на многотысячной акции произошли столкновения полиции и протестующих

    Другие страны
    23:41

    Лариджани: Оман передал нам сообщения от США после переговоров

    В регионе
    23:22

    Трамп о встрече с Нетаньяху: Я настоял на продолжении переговоров с Ираном

    Другие страны
    23:21

    Маркус: Ливан скоро решит вопрос контроля над оружием к северу от реки Литани

    Другие страны
    23:10

    Встреча Нетаньяху и Трампа в Вашингтоне длилась почти 3 часа - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:53

    Каллас: Украина и собственная защита стран ЕС – главные вопросы на заседании по обороне

    Другие страны
    22:35

    Ле Пен останется в стороне от президентской кампании во Франции до 7 июля

    Другие страны
    Лента новостей