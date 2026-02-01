Уолтц: США продолжат оказывать давление на ООН с целью проведения реформ

Соединенные Штаты продолжат добиваться реформирования Организации Объединенных Наций после выхода из десятков агентств ООН и сокращения финансирования на миллионы долларов в прошлом году.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил посол США в ООН Майк Уолтц.

Он также подтвердил, что авансовый платеж от Вашингтона в адрес международной организации поступит в течение ближайших недель.

Выступая в Женеве, Уолтц также не уточнил, какую именно сумму получит ООН, однако заявил, что США выплатят свои взносы, одновременно продолжая добиваться реформ.

"Мы продолжим системное давление, требуя повышения эффективности. Мы будем и дальше призывать эти агентства выполнять как минимум тот же объем работы, а лучше - больше, располагая меньшими ресурсами", - заявил он журналистам после своего выступления.

"Мы выплатим эти взносы и продолжим требовать реформ. Мы уже добились хорошего старта", - добавил Уолтц, имея в виду запуск реформ в ООН, которые привели к сокращению регулярного бюджета Секретариата ООН на 20% за счет таких мер, как сокращение тысяч рабочих мест, заморозка найма и ограничение командировок сотрудников.