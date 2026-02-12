Suriyadakı 5 mindən çox İŞİD-çi İraqa təhvil verilib
Digər ölkələr
- 12 fevral, 2026
- 01:37
Suriyada saxlanılan 5 046 İŞİD terror təşkilatının üzvü İraqa ekstradisiya edilib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İraqın ədliyyə naziri Xalid Şivani məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, 60 ölkənin vətəndaşı olan terrorçular Bağdaddakı həbsxanalarda saxlanılacaq: "Köçürülməli olanlar İraqa aparılıb. Son mərhələ qalıb; proses bu gün və ya sabah başa çatacaq".
Son xəbərlər
02:12
Belqrad-Priştina dialoqu üzrə xüsusi nümayəndənin mandatı uzadılıbDigər ölkələr
01:37
Suriyadakı 5 mindən çox İŞİD-çi İraqa təhvil verilibDigər ölkələr
01:12
Foto
Video
Şərurda avtomobil "TIR"la toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
01:06
ABŞ İran yaxınlığında əlavə hərbi qüvvələr toplayırDigər ölkələr
00:33
ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcəkDigər ölkələr
00:13
Kallas: Ukraynanın maliyyələşdirilməsi məsələsi hələ də problem olaraq qalırDigər ölkələr
23:50
Livan tezliklə Litani çayının şimalında silahlara nəzarət məsələsini həll edəcəkDigər ölkələr
23:36
Oman ABŞ-nin mesajlarını İrana çatdırıbRegion
23:28