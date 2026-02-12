Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Более 5 тысяч боевиков ИГИЛ переданы Ираку

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 01:39
    Более 5 тысяч боевиков ИГИЛ переданы Ираку

    5 046 членов террористической организации ИГИЛ, задержанных в Сирии, были экстрадированы в Ирак.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр юстиции Ирака Халид Шивани.

    По его словам, боевики, являющиеся гражданами 60 стран, будут содержаться в тюрьмах Багдада.

    "Подлежащие переводу лица доставлены в Ирак. Остался заключительный этап; процесс завершится сегодня или завтра", - заключил Шивани.

    Suriyadakı 5 mindən çox İŞİD-çi İraqa təhvil verilib
