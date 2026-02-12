Более 5 тысяч боевиков ИГИЛ переданы Ираку
- 12 февраля, 2026
- 01:39
5 046 членов террористической организации ИГИЛ, задержанных в Сирии, были экстрадированы в Ирак.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр юстиции Ирака Халид Шивани.
По его словам, боевики, являющиеся гражданами 60 стран, будут содержаться в тюрьмах Багдада.
"Подлежащие переводу лица доставлены в Ирак. Остался заключительный этап; процесс завершится сегодня или завтра", - заключил Шивани.
