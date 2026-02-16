Guardian: Советник Стармера по нацбезопасности может уйти со своего поста

Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл рассматривает возможность ухода в отставку до конца года.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Guardian.

По ее информации, Пауэлл также отверг предложение занять кресло главы аппарата премьер-министра Кира Стармера. Должность стала вакантной после того, как занимавший ее Морган Максуини ушел в отставку из-за скандала с назначением послом в США Питера Мандельсона, несмотря на доступную информацию о его дружбе в прошлом с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Как говорится в статье, у Пауэлла нет интереса возвращаться на тот же пост, который он занимал в течение 10 лет премьерства Тони Блэра (1997-2007).

The Guardian отмечает, что Пауэлл играет важнейшую роль в определении внешней политики нынешнего премьера. В частности, он отвечает за координацию с европейскими лидерами в рамках "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине. По информации СМИ, Пауэлл также консультировал украинских чиновников перед переговорами с американской делегацией.

Издание называет возможный уход нынешнего советника по нацбезопасности потерей еще одного ключевого игрока в команде Стармера. Помимо Максуини, правительство за последнюю неделю покинули директор службы по связям с общественностью Стармера Тим Аллан и государственной гражданской службы и секретарь кабинета министров Крис Уормолд.