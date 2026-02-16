Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Guardian: Советник Стармера по нацбезопасности может уйти со своего поста

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 03:55
    Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл рассматривает возможность ухода в отставку до конца года.

    Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Guardian.

    По ее информации, Пауэлл также отверг предложение занять кресло главы аппарата премьер-министра Кира Стармера. Должность стала вакантной после того, как занимавший ее Морган Максуини ушел в отставку из-за скандала с назначением послом в США Питера Мандельсона, несмотря на доступную информацию о его дружбе в прошлом с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Как говорится в статье, у Пауэлла нет интереса возвращаться на тот же пост, который он занимал в течение 10 лет премьерства Тони Блэра (1997-2007).

    The Guardian отмечает, что Пауэлл играет важнейшую роль в определении внешней политики нынешнего премьера. В частности, он отвечает за координацию с европейскими лидерами в рамках "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине. По информации СМИ, Пауэлл также консультировал украинских чиновников перед переговорами с американской делегацией.

    Издание называет возможный уход нынешнего советника по нацбезопасности потерей еще одного ключевого игрока в команде Стармера. Помимо Максуини, правительство за последнюю неделю покинули директор службы по связям с общественностью Стармера Тим Аллан и государственной гражданской службы и секретарь кабинета министров Крис Уормолд.

    Джонатан Пауэлл Великобритания дело Эпштейна
