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    Украина получила из Азербайджана энергооборудование на 2,5 млн манатов

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 14:54
    Украина получила из Азербайджана энергооборудование на 2,5 млн манатов

    Очередная партия энергетического оборудования стоимостью 2,5 млн манатов, предназначенная для гуманитарной помощи Украине со стороны Азербайджана, доставлена в эту страну.

    Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщило министерство энергетики Украины.

    Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики Азербайджана на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года.

    В церемонии передачи энергооборудования украинской стороне приняли участие советник посольства Азербайджана в Киеве Фарид Бабаев, сотрудник дипмиссии Пярвиз Асадов и руководитель департамента внешних связей Министерства энергетики Украины Александр Богданец.

    В состав гуманитарного груза входят 9 трансформаторов, 186 км кабелей и распределительное оборудование на 12 кВ.

    Украина получила из Азербайджана энергооборудование на 2,5 млн манатов
    Украина получила из Азербайджана энергооборудование на 2,5 млн манатов
    Украина получила из Азербайджана энергооборудование на 2,5 млн манатов

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    Ukraine receives energy equipment worth 2.5 million manats sent by Azerbaijan
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