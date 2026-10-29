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    Автономисты Корсики пригрозили референдумом после провала реформы в Сенате Франции

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 15:17
    Автономисты Корсики пригрозили референдумом после провала реформы в Сенате Франции

    Корсиканская автономистская партия Femu a Corsica предложила провести до конца года референдум о признании корсиканского народа и предоставлении острову законодательной автономии, если переговоры с французскими властями не позволять преодолеть кризис.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские медиа, решение было принято на заседании руководства партии 28 октября.

    "Если в ближайшие дни не удастся разблокировать ситуацию, мы готовы вернуться к голосованию (на референдуме) и добиться подтверждения нашей позиции народом", - заявил национальный секретарь Femu a Corsica Франсуа Мартинетти, слова которого приводит Corse Net Infos.

    Партия допускает возобновление переговоров с Парижем, однако настаивает на сохранении ключевых положений первоначального соглашения. А именно предоставление острову законодательных полномочий, конституционное признание корсиканского народа, официальный статус корсиканского языка и особый статус резидента.

    Сенат Франции в ночь на 27 октября отклонил законопроект конституционной реформы, предусматривавший автономный статус Корсики в составе республики, 181 голосом против 134.

    Перед голосованием сенаторы существенно изменили документ, одобренный Национальным собранием в июне, в частности исключив положение о существовании особого островного сообщества и сократив предусмотренные для Корсики полномочия.

    В ответ на изменения корсиканские националисты объявили о выходе из так называемого процесса Бово - переговоров между французским правительством и представителями острова, начатых в 2022 году для согласования его будущего институционального статуса.

    Правительство заявило, что отклонение измененного законопроекта не означает отказа от принципа автономии Корсики.

    Министр территориального планирования и децентрализации Франсуаза Гатель намерена провести новые консультации с корсиканскими представителями и парламентариями, чтобы найти формулировку, способную получить поддержку в обеих палатах парламента.

    Таким образом, дальнейшая судьба реформы остается неопределенной. Сторонники автономии допускают возвращение к переговорам, но предупреждают о возможности вынести вопрос на референдум, если не удастся выйти из политического тупика.

    Корсика Франция Сенат Франции
    Corsican autonomists threaten referendum after French Senate rejects reform
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