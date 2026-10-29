Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд представил экспертам новые правила аренды жилья
Финансы
- 29 октября, 2026
- 15:05
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Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд провел встречу с экспертами сектора экономики и недвижимости.
Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, встреча была организована в рамках "Коммуникационной стратегии на 2024-2026 годы" ИКГФ.
Как отмечается, в ходе мероприятия представители Фонда провели презентацию, посвященную механизму аренды с обязательством продажи, а также поправкам, внесенным в правила предоставления жилых помещений в аренду с обязательством продажи, которые вступят в силу с 1 октября 2026 года.
В рамках встречи были проведены подробные обсуждения, даны ответы на вопросы экспертов и выслушаны выдвинутые ими предложения.
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