Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд представил экспертам новые правила аренды жилья

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 15:05
    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд представил экспертам новые правила аренды жилья

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд провел встречу с экспертами сектора экономики и недвижимости.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, встреча была организована в рамках "Коммуникационной стратегии на 2024-2026 годы" ИКГФ.

    Как отмечается, в ходе мероприятия представители Фонда провели презентацию, посвященную механизму аренды с обязательством продажи, а также поправкам, внесенным в правила предоставления жилых помещений в аренду с обязательством продажи, которые вступят в силу с 1 октября 2026 года.

    В рамках встречи были проведены подробные обсуждения, даны ответы на вопросы экспертов и выслушаны выдвинутые ими предложения.

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд представил экспертам новые правила аренды жилья
    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд представил экспертам новые правила аренды жилья

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Недвижимость Азербайджана Аренда с Выкупом
    Фото
    Azərbaycanda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmi üzrə yeni qaydalar müzakirə edilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    15:40
    Фото
    Али Асадов находится с рабочим визитом в Грузии
    Внешняя политика
    15:36
    Самолет летевший из Еревана в Минводы подал сигнал бедствия
    В регионе
    15:34
    Южная Корея и Германия договорились расширять сотрудничество в сфере обороны
    Другие страны
    15:32
    Еврокомиссия открыла второй раунд SAFE на €21,3 млрд для оборонных закупок
    Внешняя политика
    15:26
    Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука завоевала золото Кубка Азии
    Индивидуальные
    15:17
    Автономисты Корсики пригрозили референдумом после провала реформы в Сенате Франции
    Другие страны
    15:11
    Компания Orlen объявил о запасах месторождения "Афродита" в Северном море
    Энергетика
    15:05
    Фото
    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд представил экспертам новые правила аренды жилья
    Финансы
    14:54
    Фото
    Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи
    Инфраструктура
    Лента новостей